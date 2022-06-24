Нічні удари ворога під Запоріжжям: пошкодило газопроводи

Цитата

"Цієї ночі внаслідок обстрілу у смт Балабине було пошкоджено розподільні газопроводи низького тиску, частину з яких на ранок вдалося відновити", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Доповнення

Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Вибухи чули у Запоріжжі. Попередньо вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. В обласному центрі "прильотів" не було зафіксовано.