Нічні удари ворога під Запоріжжям: пошкодило газопроводи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Внаслідок нічних ворожих ударів у селищі Балабине на Запоріжжі було пошкоджено газопроводи, повідомляє Запорізька ОВА, пише УНН.
Цитата
"Цієї ночі внаслідок обстрілу у смт Балабине було пошкоджено розподільні газопроводи низького тиску, частину з яких на ранок вдалося відновити", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Доповнення
Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Вибухи чули у Запоріжжі. Попередньо вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру. В обласному центрі "прильотів" не було зафіксовано.