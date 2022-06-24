Ночные удары врага под Запорожьем: повредило газопроводы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате ночных вражеских ударов в поселке Балабино на Запорожье были повреждены газопроводы, сообщает Запорожская ОВА, пишет УНН.
Цитата
"Этой ночью в результате обстрела в пгт Балабино были повреждены распределительные газопроводы низкого давления, часть из которых к утру удалось восстановить", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Дополнение
Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Взрывы слышали в Запорожье. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. В областном центре "прилетов" не было зафиксировано.