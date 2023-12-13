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Удары по Киеву: в КНИИСЭ объяснили почему враг атакует столицу ракетами С-400

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 10:14  •  20999 просмотра

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Киев был атакован ракетами "Искандер-М" и С-400, которые были перехвачены. Эксперты предполагают, что россия перешла к баллистическим ракетам из-за неэффективности ударов беспилотников по столице.

Этой ночью ракетный удар по Киеву, по предварительной информации Генштаба ВСУ наносился ракетами "Искардер-М" и С-400. Все вражеские цели были сбиты. По мнению экспертов КНИИСЭ, изменение тактики ударов россиян по столице Украины вызвано объективными факторами, пишет УНН.

Детали

В частности, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин считает, удары БПЛА по Киеву оказались неэффективными.

"Наверное россияне поняли, что Киев БПЛА очень тяжело попасть такими небольшими партиями и поэтому они используют баллистику. Баллистику, это C-400 в новом варианте, который летит намного дальше или Искандер-М, Искандер-К" - отмечал ранее Рувин.

 Что касается С-400, то в этих комплексах враг начал использовать новый тип ракет.

 "Российские военные, действительно, начали использовать новые типы зенитных ракет 40Н6 в комплексах С-400. Об этом свидетельствуют части и обломки, обнаруженные на Запорожском направлении. Предварительная экспертная идентификация свидетельствует о том, что соответствующие ракеты могут быть опытными образцами, и враг проводит их испытания", - пояснил глава КНИИСЭ.

По словам Рувина, эти комплексы довольно часто размещают на приграничной территории, недалеко от линии соприкосновения, а дальность полета новой ракеты теперь будет составлять около 380-400 км.

"Более подробную информацию сможем предоставить после завершения лабораторных исследований. Опыт работы с опытными образцами российского оружия для нас не новый", - отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

По словам Рувина, Искандер - М больше всего используется потому что его проще всего запустить и мы не видно откуда и когда он улетел. Для того, чтобы как-то наши средства ПВО ввести в заблуждение Эксперты КНИИСЭ исследуют оружие, которым враг обстреливает Украину - они первыми выезжают на места "прилетов" вместе со спасателями и получают для исследования фрагменты или уцелевшие ракеты различных типов и все виды БПЛА.

Последние исследования показывают, что международные санкции дают свой результат - качество электронных составляющих ракет и БПЛА значительно ухудшилось. Именно поэтому враг перешел на более частый запуск именно баллистического вооружения: ракеты Искандер - М и Искандер-К  

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Война
Удари по Києву: в КНДІСЕ пояснили чому ворог атакує столицю ракетами С-400
Strikes on Kyiv: Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise explained why the enemy attacks the capital with S-400 missiles
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Удары по Киеву: в КНИИСЭ объяснили почему враг атакует столицу ракетами С-400

Киев был атакован ракетами "Искандер-М" и С-400, которые были перехвачены. Эксперты предполагают, что россия перешла к баллистическим ракетам из-за неэффективности ударов беспилотников по столице.

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