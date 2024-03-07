Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

Во время ликвидации атаки россиян на Волчанск Харьковской области чрезвычайники спасли котика, хозяйка которого погибла от удара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В разрушенном доме, где погибла 40-летняя женщина, спасатели во время разбора завалов нашли ее котика.

Пушистика чудом не раздавило балкой перекрытия. Работники ГСЧС подняли тяжелую конструкцию и изъяли животное из смертельной ловушки - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее

Как сообщал УНН, сегодня в 10:00 российские войска ударили управляемой авиабомбой по Волчанску. В результате прямого попадания в частный дом погибла женщина.