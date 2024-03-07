Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика
Киев • УНН
В Волчанске чрезвычайники спасли кота, хозяйка которого погибла, когда в ее дом попала управляемая авиабомба рф.
Во время ликвидации атаки россиян на Волчанск Харьковской области чрезвычайники спасли котика, хозяйка которого погибла от удара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В разрушенном доме, где погибла 40-летняя женщина, спасатели во время разбора завалов нашли ее котика.
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Ранее
Как сообщал УНН, сегодня в 10:00 российские войска ударили управляемой авиабомбой по Волчанску. В результате прямого попадания в частный дом погибла женщина.
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