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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

Удар рф по Волчанску: чрезвычайники спасли котика

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:20  •  8135 просмотра

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В Волчанске чрезвычайники спасли кота, хозяйка которого погибла, когда в ее дом попала управляемая авиабомба рф.

Во время ликвидации атаки россиян на Волчанск Харьковской области чрезвычайники спасли котика, хозяйка которого погибла от удара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС. 

Детали 

В разрушенном доме, где погибла 40-летняя женщина, спасатели во время разбора завалов нашли ее котика.

 Пушистика чудом не раздавило балкой перекрытия. Работники ГСЧС подняли тяжелую конструкцию и изъяли животное из смертельной ловушки

- говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее 

Как сообщал УНН, сегодня в 10:00 российские войска ударили управляемой авиабомбой по Волчанску. В результате прямого попадания в частный дом погибла женщина. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков
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