Удар рф по Вовчанську: надзвичайники врятували котика
Київ • УНН
У Вовчанську надзвичайники врятували кота, господиня якого загинула, коли в її будинок влучила керована авіабомба рф.
Під час ліквідації атаки росіян на Вовчанськ Харківської області надзвичайники врятували котика, господиня якої загинула від удару. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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У зруйнованому будинку, де загинула 40-річна жінка, рятувальники під час розбору завалів знайшли її котика.
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Як повідомляв УНН, сьогодні о 10:00 російські війська вдарили керованою авіабомбою по Вовчанську. Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула жінка.