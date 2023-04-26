Удар рф по центру Купянска: Синегубов обновил информацию о пострадавших

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"По обновленным данным, в результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины 54 и 57 лет, 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте", - написал Синегубов.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки враг обстрелял не менее 17 приграничных и прифронтовых населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

В частности, под огнем врага находились Купянск, Уды, Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и другие населенные пункты.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты из ЗРК С-300 - по центру мирного города Купянск Харьковской области. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.