Удар рф по центру Куп'янська: Синєгубов оновив інформацію про постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Внаслідок удару російських військ по музею у Куп'янську Харківської області двоє людей загинули, з десяти поранених четверо людей госпіталізовані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп'янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов.
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З його слів, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.
Зокрема, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та інші населені пункти.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів, з яких 2 ракети із ЗРК С-300 - по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.