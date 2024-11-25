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Удар рф по центру Харькова: уже шестеро пострадавших

Удар рф по центру Харькова: уже шестеро пострадавших

Киев  •  УНН

 • 7635 просмотра

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В результате российского удара по центральной части Харькова пострадали шесть человек. На одной из центральных улиц возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

В Харькове шесть человек пострадали в результате попадания по центральной части города во время атаки армии рф в понедельник утром, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

"Шестеро пострадавших в результате прилета по центральной части города", - написал Терехов в Telegram.

Информацию подтвердил и председатель ОВА Олег Синегубов.

Ранее он сообщал, что армия рф нанесла удар по центральной части Харькова.

"На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили", - написал Синегубов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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