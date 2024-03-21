Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

В Николаеве в результате атаки российских войск баллистикой уже 6 пострадавших, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

На данный момент 6 пострадавших, одному человеку помощь оказана амбулаторно - сообщил Ким в Telegram.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Николаеве прогремел выстрел. россияне, как указывал мэр города Александр Сенкевич, ударили по городу баллистикой.

Вследствие атаки рф на Николаев было известно об одной погибшей женщине.