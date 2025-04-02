Удар рф по Кривому Рогу: трое погибших, есть раненый

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13846 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102698 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166046 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104782 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341632 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172899 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144432 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195998 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124682 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108109 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45796 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157738 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36291 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83136 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21886 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13846 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83374 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102698 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166046 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157940 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19770 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22052 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36453 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45947 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135468 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Удар рф по Кривому Рогу: трое погибших, есть раненый

Киев • УНН

 • 21744 просмотра

В результате вражеского удара по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненый. Произошел пожар, детали выясняются, сообщил глава Днепропетровской ОВА.

Удар рф по Кривому Рогу: трое погибших, есть раненый

В результате удара рф по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненый. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый 

- сообщил глава ОВА.

По его словам, произошел пожар, детали выясняются.

Враг ударил по предприятию в Кривом Роге - ОВА02.04.25, 17:32 • 26669 просмотров

Ранее

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, а впоследствии сообщили о скоростной цели с юга в направлении Кривого Рога.

СМИ сообщали о звуке взрыва в городе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86