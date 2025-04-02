Удар рф по Кривому Рогу: трое погибших, есть раненый

В результате удара рф по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненый. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый - сообщил глава ОВА.

По его словам, произошел пожар, детали выясняются.

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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, а впоследствии сообщили о скоростной цели с юга в направлении Кривого Рога.

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