Удар рф по Кривому Рогу: трое погибших, есть раненый
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненый. Произошел пожар, детали выясняются, сообщил глава Днепропетровской ОВА.
В результате удара рф по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненый. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый
По его словам, произошел пожар, детали выясняются.
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