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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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Удар рф по Кривому Рогу: троє загиблих, є поранений

Київ • УНН

 • 21744 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинули три людини, є поранений. Сталася пожежа, деталі з’ясовуються, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Удар рф по Кривому Рогу: троє загиблих, є поранений

У результаті удару рф по Кривому Рогу загинули три людини, є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений 

- повідомив голова ОВА.

За його словами, сталася пожежа, деталі з’ясовують.

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА02.04.25, 17:32 • 26669 переглядiв

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ЗМІ повідомляли про звук вибуху в місті.

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