Удар рф по Кривому Рогу: троє загиблих, є поранений
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинули три людини, є поранений. Сталася пожежа, деталі з’ясовуються, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
У результаті удару рф по Кривому Рогу загинули три людини, є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений
За його словами, сталася пожежа, деталі з’ясовують.
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