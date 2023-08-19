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Удар рф по Чернигову: правоохранители оцепили дворы в центре и осуществляют поквартирный обход домов

Удар рф по Чернигову: правоохранители оцепили дворы в центре и осуществляют поквартирный обход домов

Киев • УНН

 • 1544117 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правоохранители в центре Чернигова оцепили дворы и осуществляют поквартирный обход домов. В городе работают дополнительные патрули, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, находясь на месте чрезвычайной ситуации, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас мы оцепили здесь и дворы, потому что делаем поквартирный обход с первого по последний этаж, чтобы удостовериться, что наши граждане не получили ранений. И также работают дополнительные патрули, чтобы избежать возможных случаев мародерства на этой территории", - сказал Клименко.

Детали

Он проинформировал, что правоохранители должны тщательно обследовать каждый метр территории. На месте работают работники Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, которые документируют это военное преступление. Также по словам министра, СБУ открывает уголовное производство относительно мероприятий, которые происходили в Доме культуры в центре Чернигова.

"Могу сказать, что основные жертвы были за пределами этого заведения и находились в автотранспорте, переходили дорогу, шли из церквей, где они освящали фрукты... за драмтеатром находится большой парк, где мамы гуляли со своими детьми. Центральная площадь полностью была заставлена автомобильным транспортом. Я думаю, что это мероприятие, которое проводилось в Доме культуры должно быть четко разобрано. Разобрано то, что происходило вокруг этого мероприятия, сколько людей там находилось", - отметил он.

Клименко добавил, что работники Национальной полиции после объявления воздушной тревоги пытались завести всех в убежище, поэтому люди, которые находились в здании, спустились туда вовремя.

"Хорошо, что в 300 метрах находится пожарная часть. Наши спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии, вместе с полицейскими, начали оказывать первую помощь гражданам", - подытожил он.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

По последним данным из-за ракетного удара россии по Чернигову в субботу пострадали 117 человек.

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