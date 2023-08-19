Удар рф по Чернігову: правоохоронці оточили подвір'я у центрі та здійснюють поквартирний обхід будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правоохоронці у центрі Чернігова оточили подвір'я та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, перебуваючи на місці надзвичайної ситуації, передає УНН.
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"Станом на зараз ми оточили тут і двори, бо робимо поквартирний обхід з першого по останній поверх, щоб упевнитися, що наші громадяни не отримали поранень. І також працюють додаткові патрулі, щоб уникнути можливих випадків мародерства на цій території", - сказав Клименко.
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Він поінформував, що правоохоронці повинні ретельно обстежити кожен метр території. На місці працюють працівники Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, які документують цей воєнний злочин. Також за словами міністра, СБУ відкриває кримінальне провадження щодо заходів, які відбувалися у Будинку культури в центрі Чернігова.
"Можу сказати, що основні жертви були за межами цього закладу і знаходилися в автотранспорті, переходили дорогу, йшли з церков, де вони освячували фрукти... за драмтеатром знаходиться великий парк, де мами гуляли зі своїми дітьми. Цетральна площа повністю була заставлена автомобільним транспортом. Я думаю, що цей захід, який проводився в Будинку культури має бути чітко розібраний. Розібрано те, що відбувалося навколо цього заходу, скільки людей там перебувало", - зауважив він.
Клименко додав, що працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх сховище, тому люди які перебували в будівлі, спустилися туди вчасно.
"Добре, що за 300 метрів знаходиться пожежна частина. Наші рятувальники вчасно прибули після прильоту ракети і затушили епіцентр вибуху. Згодом, разом із поліцейськими, почали надавати першу допомогу громадянам", - підсумував він.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.
За останніми даними через ракетний удар росії по Чернігову у суботу постраждали 117 людей.
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