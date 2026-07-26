Удар рф по Чернигову 26 июля - количество пострадавших возросло до 13 человек

Фото: ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по Чернигову и Запорожью и призвал к усилению санкций против россии и поддержке Украины, передает УНН.

Детали

россияне продолжают "побеждать" обычные гражданские объекты. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили прямо по людям без всякого военного смысла. На данный момент известно о тринадцати раненых. К сожалению, есть двое погибших. И среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас на месте работают все необходимые службы и оказывают помощь людям - заявил президент Украины.

Также, по словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате попадания россиянами беспилотника по черниговскому супермаркету АТБ, среди 13 пострадавших были 4 мужчин и 9 женщин.

Трех человек госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальным оказали помощь амбулаторно и отпустили домой - сообщил Брижинский.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар авиабомбами и по Запорожью.

Также били по Запорожью авиабомбами. Один человек погиб, и еще один был ранен. Мои соболезнования родным. Это сознательный российский террор, который не имеет никакого военного оправдания. Нужны более сильные санкции против россии, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

В воскресенье, 26 июля, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове. Погибли двое человек, среди них 10-летний ребенок, есть раненые.