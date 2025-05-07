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Удар рф КАБами на Днепропетровщине забрал жизнь женщины

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Российский удар КАБами по Покровской громаде забрал жизнь 82-летней женщины, еще 8 человек ранены. Повреждены дома, газопровод и линия электропередачи.

Удар рф КАБами на Днепропетровщине забрал жизнь женщины

В Днепропетровской области удар российских войск КАБами по Покровской громаде унес жизни 82-летней женщины, еще 8 человек ранены, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В Покровской громаде Синельниковского района из-под завалов разрушенного дома достали тело 82-летней женщины. Ее жизнь оборвал вчерашний удар КАБами, который вечером совершили россияне. Соболезнования родным погибшей. Еще 8 человек из-за той атаки получили ранения

- написал Лысак.

Дополнение

Накануне вечером российская армия попала КАБами по Покровской громаде Синельниковского района. По данным главы ОВА, 8 пострадавших были госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии. Были изуродованы 12 частных домов, газопровод и линия электропередачи. Бил агрессор и по Никопольщине - райцентру и Покровской громаде. Применил дрон-камикадзе и артиллерию.

КАБ по Синельниковскому району Днепропетровщины: 8 раненых, разрушенные дома07.05.25, 08:03 • 2828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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