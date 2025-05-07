Удар рф КАБами на Дніпропетровщині забрав життя жінки
Київ • УНН
Російський удар КАБами по Покровській громаді забрав життя 82-річної жінки, ще 8 людей поранено. Пошкоджено будинки, газогін та лінію електропередачі.
У Дніпропетровській області удар російських військ КАБами по Покровській громаді забрав життя 82-річної жінки, ще 8 людей поранено, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Покровській громаді Синельниківського району з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 82-річної жінки. Її життя обірвав вчорашній удар КАБами, який ввечері скоїли росіяни. Співчуття рідним загиблої. Ще 8 людей через ту атаку отримали поранення
Доповнення
Напередодні ввечері російська армія поцілила КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. За даними голови ОВА, 8 постраждалих були госпіталізовані, двоє - у тяжкому стані. Були понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередачі. Бив агресор і по Нікопольщині - райцентру й Покровській громаді. Застосував дрон-камікадзе та артилерію.
КАБи по Синельниківському району Дніпропетровщини: 8 поранених, зруйнувані будинки07.05.25, 08:03 • 2838 переглядiв
ГУНП в області показало наслідки атак рф.