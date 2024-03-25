Удар по узлу связи черноморского флота рф: в сети показали последствия

Появились спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи черноморского флота рф в Севастополе. На фотографиях видно, что после удара провалилась крыша одного из зданий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на программу журналистских расследований Радио Свобода "Схемы".

Спутник Planet Labs зафиксировал, что в результате ударов Сил обороны Украины было поражено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь. По сообщению Вооруженных сил Украины, утром 24 марта ими был нанесен удар по узлу связи черноморского флота рф.

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб, добавляют журналисты.

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В ВМС рассказали, что по узлу связи черноморского флота рф в Севастополе был нанесен серьезный удар, который нанес существенный ущерб.