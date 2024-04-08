Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку

Днем, 8 апреля, россияне ударили по жилой 9-этажке в Селидово, зо Донецкой области в результате чего ранения получили пять человек. Об этом пишет ГСЧС, передает УНН.

Детали

Сегодня днем враг нанес удар по г. Селидово, попадание пришлось в 9-этажный жилой дом, произошло разрушение перекрытия между 5 и 6 этажами, возник пожар квартиры на 5 этаже - говорится в сообщении.

Спасатели с 4-го и 8-го этажей дома спасли 4 жителей, в том числе 1 ребенка, которые из-за опасных факторов пожара не могли самостоятельно покинуть помещение.

Пожарные ликвидировали пожар в разрушенной квартире на пятом этаже дома на общей площади 56 кв. м.

Сейчас в результате обстрела по меньшей мере 5 человек получили ранения - подытожили в ГСЧС.

Напомним

Днем, глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что в результате обстрелов Часов Яра и Селидово Донецкой области погибла 77-летняя женщина, 3 человека получили ранения.