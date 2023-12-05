Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения
Киев • УНН
Спасатели разобрали 75 тонн обломков из поврежденного учебного заведения в Селидово, Донецк, после ракетного обстрела.
Сегодня спасатели начали работы по демонтажу аварийных конструкций на месте частично разрушенного в результате атаки 5-этажного здания учебного заведения в Селидово Донецкой области. Разобрано 75 тонн аварийных строительных конструкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Донетчина. Сегодня ночью враг нанес удар по центру города Селидово. Утром спасатели начали работы по демонтажу аварийных конструкций на месте частично разрушенного в результате атаки 5-этажного здания учебного заведения. В настоящее время чрезвычайных разобрали 75 тонн аварийных строительных конструкций
Дополнение
Российские войска атаковали Селидово в Донецкой области ракетами С-300, повредив учебные заведения, здания и транспортные средства.
Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения
Спасатели разобрали 75 тонн обломков из поврежденного учебного заведения в Селидово, Донецк, после ракетного обстрела.
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