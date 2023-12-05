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Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 19:20  •  13876 просмотра

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Спасатели разобрали 75 тонн обломков из поврежденного учебного заведения в Селидово, Донецк, после ракетного обстрела.

Сегодня спасатели начали работы по демонтажу аварийных конструкций на месте частично разрушенного в результате атаки 5-этажного здания учебного заведения в Селидово Донецкой области. Разобрано 75 тонн аварийных строительных конструкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Донетчина. Сегодня ночью враг нанес удар по центру города Селидово. Утром спасатели начали работы по демонтажу аварийных конструкций на месте частично разрушенного в результате атаки 5-этажного здания учебного заведения. В настоящее время чрезвычайных разобрали 75 тонн аварийных строительных конструкций

- говорится в сообщении ГСЧС.
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Дополнение

Российские войска атаковали Селидово в Донецкой области ракетами С-300, повредив учебные заведения, здания и транспортные средства.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Удар по Селидовому: рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій навчального закладу
Strike on Selidovo: rescuers dismantled 75 tons of building structures of the educational institution
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Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

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В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб

Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".

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В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб