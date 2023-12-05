Удар по Селидово: спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций учебного заведения

В деоккупированном селе на Киевщине, в котором оккупанты разрушили школу, открыли образовательный хаб

Проект по созданию образовательного хаба длился 6 месяцев. Изначально был ремонт помещения в местном Доме культуры. Здесь пришлось перекрывать кровлю, поскольку крыша протекала, полностью менять пол, красить стены. Затем закупили мебель и необходимую технику - поддержку на это команда благотворительного фонда "МХП-Громаді" получила от ІСАР Єднання в рамках проекта USAID "Инициативы секторальной поддержки гражданского общества".