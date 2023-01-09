Удар по рынку на Харьковской области: погибла женщина

Цитата

"По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА, все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области 9 января, сначала было известно о 7 раненых, среди них - ребенок.