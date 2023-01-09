Удар по рынку на Харьковской области: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В результате ракетного удара российских войск по рынку в Харьковской области погибла женщина, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина", - сообщил Синегубов.
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По данным главы ОВА, все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь.
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области 9 января, сначала было известно о 7 раненых, среди них - ребенок.