Удар по ринку на Харківщині: загинула жінка

Цитата

"За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка", - повідомив Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА, усіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня, спочатку було відомо про 7 поранених, серед них - дитина.