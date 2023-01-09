Удар по ринку на Харківщині: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Внаслідок ракетного удару російських військ по ринку у Харківській області загинула жінка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За уточненою інформацію, на жаль, загинула 60-річна жінка", - повідомив Синєгубов.
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За даними голови ОВА, усіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Доповнення
Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня, спочатку було відомо про 7 поранених, серед них - дитина.