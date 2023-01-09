Удар по рынку в Харьковской области: сообщается о двух погибших

Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.

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«Утром российская армия совершила очередной террор против мирного населения — ранен ребенок, погибли две женщины», - сообщили в прокуратуре.

На месте трагедии проводятся необходимые следственные действия.

«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Напомним

9 января около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка. Первоначально сообщалось, что погибла 60-летняя женщина.

По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.