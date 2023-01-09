Удар по ринку на Харківщині: повідомляється про двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В наслідок ранкового удару по ринку у Куп’янську Харківської області загинули дві жінки. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури.
Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.
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«Вранці російська армія вчинила черговий терор проти мирного населення — поранено дитину, загинули дві жінки», - повідомили у прокуратурі.
На місці трагедії проводяться необхідні слідчі дії.
«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку. Спочатку повідомлялося, що загинула 60-річна жінка.
За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.