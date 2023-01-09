Удар по рынку в Харьковской области: количество раненых возросло до 6

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"По уточненной информации, в результате ракетного удара по пгт Шевченково 6 человек получили ранения. Еще двое погибли", - сообщил Синегубов.

Детали

Как уточнили в областной прокуратуре, среди раненых - четыре женщины, 23-летний мужчина и 10-летняя девочка. Двое погибших – женщины.

Глава ОВА указал, что ребенок получил осколочное ранение шеи. "Девчонку сразу направили на операцию. Сейчас медики борются за ее жизнь", - сообщил чиновник.

По его словам, в этом случае враг снова сознательно нанес удар по гражданскому объекту – местному рынку. "Никаких военных в Шевченково нет. Если бы не то, что сегодня понедельник, пострадавших было бы гораздо больше", - отметил он.

Дополнение

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области 9 января, сначала было известно о 7 раненых.