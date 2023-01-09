Удар по ринку на Харківщині: кількість поранених зросла до 6
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Кількість постраждалих від ракетного удару російських військ по ринку у селищі Шевченкове у Харківській області зросла до шести людей, серед них - дитина. Загиблих людей - двоє. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За уточненної інформацією, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове 6 людей отримали поранення. Ще двоє загинули", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Як уточнили в обласній прокуратурі, серед поранених - чотири жінки, 23-річний чоловік та 10-річна дівчинка. Двоє загиблих - жінки.
Голова ОВА вказав, що дитина отримала осколкове поранення шиї. "Дівчинку одразу направили на операцію. Зараз медики борються за її життя", - повідомив посадовець.
З його слів, у цьому випадку ворог знову свідомо завдав удару по цивільному об'єкту – місцевому ринку. "Жодних військових в Шевченковому немає. Якби не те, що сьогодні понеділок, постраждалих було б набагато більше", - зазначив він.
Доповнення
Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня, спочатку було відомо про 7 поранених.