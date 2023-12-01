Удар по Новогродовке: разобрано 90% конструкций, поиск людей под завалами продолжается - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели продолжают поиски людей под разрушенным российской ракетой жилым домом в Новогродовке. 400 тонн строительных конструкций уже разобраны.
Спасатели продолжают разбирать конструкцию разрушенного российской ракетой жилого дома в Новогродовке, они проверяют информацию о том, что под завалами могут быть еще три человека, в том числе ребенок. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает корреспондент УНН.
Продолжаются аварийно-спасательные работы. Такие работы не могут проводиться мгновенно, потому что нужно осторожно высвобождать конструкцию за конструкцией, чтобы проверить могут ли могут ли там оставаться люди. По информации от местных, под завалами могут быть еще три человека. Но это еще проверяется
Детали
В работах задействованы 27 спасателей и до 10 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная техника. Более 400 тонн строительных конструкций разобрано, это 90% того, что было разрушено в результате удара.
Напомним
На данный момент известно о двух погибших и пяти пострадавших в результате ракетного удара по трехэтажному жилому дому в Новогродовке. Есть вероятность, что под завалами находится семья: мужчина, женщина и их 8-летний ребенок.
В результате ракетной атаки, произошедшей в ночь на 30 ноября, повреждены 2 многоквартирных дома, гаражи, автомобиль и дом культуры.
Удар по Новогродовке: разобрано 90% конструкций, поиск людей под завалами продолжается - ГСЧС
Спасатели продолжают поиски людей под разрушенным российской ракетой жилым домом в Новогродовке. 400 тонн строительных конструкций уже разобраны.
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