Удар по нефтебазе на Волыни: крылатую ракету выпустили со стороны беларуси - глава ОВА

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"По информации военных, ракета была выпущена со стороны республики беларусь", - сказал он в видеообращении в ночь на 28 марта.

Детали

Ночью на месте ракетного удара работали спасатели.

"По предварительным данным, информации о жертвах нет", - написал он в Telegram.

Ранее

В Луцке попали по нефтебазе.