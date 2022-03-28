Удар по нефтебазе на Волыни: крылатую ракету выпустили со стороны беларуси - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Крылатая ракета, попавшая в нефтебазу на Волыни, была выпущена со стороны республики беларусь. Предварительно, жертв нет. Об этом сообщил председатель Волынской ОГА (ОВА) Юрий Погуляйко, пишет УНН.
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"По информации военных, ракета была выпущена со стороны республики беларусь", - сказал он в видеообращении в ночь на 28 марта.
Детали
Ночью на месте ракетного удара работали спасатели.
"По предварительным данным, информации о жертвах нет", - написал он в Telegram.
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