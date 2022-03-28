Удар по нафтобазі на Волині: крилату ракету випустили зі сторони білорусі - голова ОВА

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"За інформацією військових, ракета була випущена зі сторони республіки білорусь", - сказав він у відеозверненні у ніч на 28 березня.

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Вночі на місці ракетного удару працювали рятувальники.

"За попередніми даними, інформації про жертв немає", - написав він у Telegram.

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