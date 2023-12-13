Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто
Киев • УНН
Киев подвергся вражеским ударам, в результате которых в Днепровском районе загорелись автомобили
В Днепровском районе столицы после ударов врага по городу загорелись авто, об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"В Днепровском районе во дворе жилого дома горят машины. Экстренные службы направляются на место", - написал мэр в своем Телеграмм-канале.
Напомним
На Киевщине и Черниговщине было объявлено о ракетной опасности.
В столице прогремели взрывы.
Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто
Киев подвергся вражеским ударам, в результате которых в Днепровском районе загорелись автомобили.
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