Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

Украина возобновила стабильное движение грузовиков в ПП "Ягодин-Дорогуск" - Кубраков

Движение через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено, несмотря на попытки протестующих перевозчиков заблокировать его: более 350 грузовиков въехали в Украину и более 200 выехали в Польшу. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в отчете за прошедшие сутки.