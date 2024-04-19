Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было
Киев • УНН
Израиль нанес удар по Ирану, целью которого был военный объект вблизи Исфахана, в ответ на недавние нападения Ирана на израильскую территорию, но, по словам американских официальных лиц, эта цель не была ядерным объектом.
США в четверг получили заблаговременное сообщение о запланированном ударе Израиля в ответ на атаку Ирана в ближайшие дни, но не одобрили ответ, со ссылкой на американского чиновника сообщает CNN, пишет УНН.
США получили заблаговременное уведомление в четверг о запланированном ударе Израиля в ближайшие дни, но не одобрили ответ
Детали
Израиль нанес удар по Ирану, сообщил CNN представитель США, и этот шаг грозит дальнейшей эскалацией регионального конфликта, отмечает телеканал.
Системы ПВО Ирана были переведены в активное состояние в нескольких местах после того, как взрывы были слышны вблизи аэропорта и военной базы в провинции Исфахан, сообщили государственные СМИ рано утром в пятницу.
Израильские военные не прокомментировали ситуацию, Израиль не взял ответственность за атаку, а Иран не назвал источник атаки.
Официальный представитель Ирана сообщил, что средства ПВО перехватили три беспилотника и что сообщений о ракетной атаке не поступало. Иранские СМИ сообщили, что объекты, связанные с ядерной программой Ирана, находятся в безопасности и опубликовали кадры спокойных сцен в районах, где сообщалось о взрывах.
Иран после сообщений о взрывах возле военной базы в провинции Исфахан временно приостанавливал все полеты в города Тегеран, Исфахан и Шираз, аэропорты запада, северо-запада и юго-запада, сообщило государственное телевидение Mehr TV. Вылеты также ненадолго отменяли.
По словам представителя Организации гражданской авиации, в настоящее время Иран отменил приостановку полетов. "Сообщаем вам, что эксплуатационные ограничения, введенные в отношении аэропортов, сняты и авиакомпаниям разрешено выполнять регулярные рейсы", - сказал собеседник.
Полеты возобновились в аэропорту Мехрабад и международном аэропорту Имама Хомейни, двух крупнейших аэропортах столицы Ирана, Тегерана.
Что известно на данный момент
Что говорят иранские представители: Три взрыва были слышны возле военной базы, где расположены истребители, на северо-западе Исфахана, сообщило иранское информационное агентство FARS. После удара иранские СМИ сообщили, что все объекты вокруг Исфахана находятся в безопасности, включая важные ядерные объекты в этом районе. Представитель Национального центра киберпространства Ирана Хоссейн Далириан заявил, что средства ПВО сбили три дрона и "пока нет сообщений о ракетной атаке".
Какой была цель? Это остается неясным, но американский чиновник сообщил CNN, что цель удара не была ядерной. По данным FARS, возможной целью был военный радар. Гахджаворстан, где был слышен взрыв, расположен недалеко от аэропорта Исфахана и "восьмой охотничьей базы ВВС армии", сообщает FARS.
Что говорит Израиль: в пятницу израильские военные заявили, что у них "пока нет комментариев", когда CNN спросил их о сообщениях о взрывах в Иране. Военный кабинет Израиля периодически собирался на этой неделе, не объявляя о каких-либо окончательных действиях после иранских ударов по Израилю в минувшие выходные.
Что говорят США: союзники Израиля, включая США, призвали Израиль к сдержанности в попытке предотвратить региональную войну. США "не дали зеленый свет" ответу Израиля, сообщил CNN высокопоставленный чиновник. По словам второго чиновника, до пятничного удара США ожидали, что Израиль не будет наносить удары по гражданским или ядерным объектам.
Что дальше? Это также остается неясным. Сообщения о взрывах поступили через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан заявил CNN, что если Израиль прибегнет к любым дальнейшим военным действиям против Ирана, его ответ будет "немедленным и на максимальном уровне". Он добавил: "Если израильский режим еще раз совершит серьезную ошибку, наш ответ будет решительным, окончательным и печальным для них".
Дополнение
Израиль в течение нескольких дней обдумывал свой ответ на беспрецедентные удары Ирана в выходные, большинство из средств нападения были перехвачены. Иран начал атаку в ответ на вероятный удар Израиля по комплексу его посольства в Сирии в начале этого месяца.
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