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14 марта, 19:57 • 47808 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 82294 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136470 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по жилому дому в Николаеве: среди погибших семейная пара

Удар по жилому дому в Николаеве: среди погибших семейная пара

Киев • УНН

 • 231004 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Среди погибших в результате российского удара по жилой пятиэтажке в Николаеве есть семейная пара. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Об обстрелах Николаева. Среди пяти погибших от российских снарядов была семейная пара. Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – написал Тимошенко.

Напомним

Ночью 11 ноября российские войска нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве.

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