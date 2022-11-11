Удар по жилому дому в Николаеве: среди погибших семейная пара
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Среди погибших в результате российского удара по жилой пятиэтажке в Николаеве есть семейная пара. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Об обстрелах Николаева. Среди пяти погибших от российских снарядов была семейная пара. Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – написал Тимошенко.
Напомним
Ночью 11 ноября российские войска нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве.