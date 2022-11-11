Удар по жилому дому в Николаеве: среди погибших семейная пара

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"Об обстрелах Николаева. Среди пяти погибших от российских снарядов была семейная пара. Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – написал Тимошенко.

Напомним

Ночью 11 ноября российские войска нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Николаеве.