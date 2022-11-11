Вночі 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві.
Удар по житловому будинку в Миколаєві: серед загиблих сімейна пара
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Серед загиблих внаслідок російського удару по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві є сімейна пара. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
"Щодо обстрілів Миколаєва. Серед п'яти загиблих від російських снарядів була сімейна пара. Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба", – написав Тимошенко.
Нагадаємо