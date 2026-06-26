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Удаленная работа закрепилась в мире, несмотря на попытки компаний вернуть сотрудников в офисы

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Глобальное исследование показало, что средний объем работы из дома стабилизировался на уровне 1,3 дня в неделю. В США доля сотрудников, работающих удаленно, даже выросла до 34,9% в 2025 году.

Удаленная работа закрепилась в мире, несмотря на попытки компаний вернуть сотрудников в офисы

Несмотря на активные требования крупных компаний вернуть сотрудников в офисы, удаленная и гибридная работа остаются устойчивой мировой тенденцией. Новые исследования свидетельствуют, что после резкого спада в 2023 году дистанционный формат фактически стабилизировался и стал новой нормой для многих стран. Об этом сообщает Global Survey of Working Arrangements в своем исследовании, пишет УНН.

Детали

По данным глобального исследования Global Survey of Working Arrangements, охватившего более 16 тысяч работников из 40 стран, средний объем работы из дома в мире стабилизировался на уровне примерно 1,3 рабочего дня в неделю. Наиболее распространенной моделью стала именно гибридная работа, когда работники сочетают работу в офисе и дома.

Самые высокие показатели удаленной работы зафиксированы в США, Канаде, Великобритании и Австралии, тогда как страны Азии остаются наиболее ориентированными на офисный формат.

В США количество работников дома даже выросло

Одновременно американская статистика свидетельствует о противоположном эффекте от кампаний по возвращению персонала в офисы. По данным Бюро статистики труда США, в 2025 году 34,9% работников с полной занятостью хотя бы часть рабочего дня работали из дома. Годом ранее этот показатель составлял 33,4%.

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Эксперты отмечают, что это не обязательно означает увеличение количества полностью дистанционных вакансий. Скорее речь идет о том, что работодатели стали более гибкими в отношении количества дней, которые сотрудники должны проводить в офисе.

Образованные работники работают дистанционно значительно чаще

Удаленная работа остается наиболее распространенной среди людей с высшим образованием. В США более 56% таких работников хотя бы часть дня работают из дома, тогда как среди людей только со средним образованием этот показатель составляет около 19%.

Подобную тенденцию фиксируют и международные исследования: возможность работать дистанционно в первую очередь имеют специалисты в сфере IT, финансов, консалтинга, образования и других профессий, где большинство процессов можно выполнять онлайн.

Компании вынуждены адаптироваться

Несмотря на требования многих корпораций вернуть сотрудников в офисы после пандемии COVID-19, исследователи отмечают, что гибридный формат уже стал неотъемлемой частью современного рынка труда. Он влияет не только на организацию работы компаний, но и на развитие городов, транспортной инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы именно гибридная модель останется основной формой организации труда в большинстве развитых экономик мира.

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Степан Гафтко

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