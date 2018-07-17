Ученые обнаружили 12 новых лун вокруг Юпитера

Один из указанных объектов ученые назвали "чудаком". Он всего в один километр длиной и летит в противоположном направлении от многих других спутников планеты. "Чудак" ведет себя совсем иначе, чем любой другой из движущихся вокруг планеты, отмечают ученые.

Новые открытия увеличивают общее количество движущихся вокруг планеты, до 79. Ученые считают, что их общее количество может достигать 100 объектов.

Команда, которая сделала открытие, ранее обнаружила наиболее дальний известный объект в нашей Солнечной системе, а также предположила, что может существовать таинственная планета, известная как "Планета Х" или "Планета Девять", которая скрывается в глубине нашей Солнечной системы.

Как сообщал УНН, NASA нашло вулкан на спутнике Юпитера.