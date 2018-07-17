Учені виявили 12 нових місяців навколо Юпітера
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Учені виявили 12 нових супутників на орбіті планети Юпітер, передає УНН з посиланням на The Independent.
Один із зазначених об’єктів вчені назвали “диваком”. Він має всього один кілометр завдовжки і летить в протилежному напрямку від багатьох інших супутників планети. “Дивак” поводиться зовсім інакше, ніж будь-який з решти об’єктів, що рухаються навколо планети, зазначають науковці.
Нові відкриття збільшують загальну кількість об’єктів, що рухаються навколо планети, до 79. Вчені вважають, що їхня загальна кількість може досягати 100 об’єктів.
Команда, яка зробила відкриття, раніше виявила найбільш далекий відомий об’єкт у нашій Сонячній системі, а також припустила, що може існувати таємнича планета, відома як “Планета Х” або “Планета Дев’ять”, що ховається в глибині нашої Сонячної системи.
Як повідомляв УНН, NASA знайшло вулкан на супутнику Юпітера.