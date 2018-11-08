Ученые рассказали, сколько алкоголя можно пить в неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Британские медики поделились правилами употребления алкоголя, которые были сформулированы экспертами Национальной службы здравоохранения в сотрудничестве с благотворительной организации Drinkaware. Советы экспертов, адресованные любителям горячительных напитков, опубликовала газета Daily Mail, передает УНН.
Медики представили два главных вывода своих исследований. Первый — нельзя пить ежедневно, на протяжении недели должно быть “окно”, когда спиртное не употребляется совсем. Второй — нельзя выходить за рамки допустимой дневной дозы.
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Особенно важно выдерживать “паузы трезвости” людям в возрасте от 40 лет и старше. По данным ученых, лица 45-65 лет пьют больше нормы в 14 раз.
“Даже один безалкогольный день в неделю даст шанс организму очиститься”, — уверяют медики.
Эксперты посоветовали взрослым людям, употребляющим алкоголь, выпивать не более 14 порций спиртных напитков в неделю. Например это — 600 грамм пива крепостью 4%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 стопок объемом 25 мл крепких, 40-градусных, напитков.
Как сообщал УНН, украинская водка Medoff вошла в десятку самых продаваемых алкогольных брендов мира.
Также напомним, ранее ученые из США пришли к выводу, что алкоголь может “манипулировать памятью” человека.