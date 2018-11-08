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Учені розповіли, скільки алкоголю можна пити в тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Британські медики поділилися правилами вживання алкоголю, які були сформульовані експертами Національної служби охорони здоров'я у співпраці з благодійною організаціэю Drinkaware. Поради експертів, адресовані любителям міцних напоїв, опублікувала газета Daily Mail, передає УНН.

Медики представили два головні висновки своїх досліджень. Перший - не можна пити щодня, протягом тижня має бути "вікно", коли спиртне не вживається зовсім. Другий - не можна виходити за рамки допустимої денної дози.

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Особливо важливо витримувати "паузи тверезості" людям у віці від 40 років і старше. За даними вчених, особи 45-65 років п'ють більше норми в 14 разів.

"Навіть один безалкогольний день в тиждень дасть шанс організму очиститися", - запевняють медики.

Експерти порадили дорослим людям, що вживають алкоголь, випивати не більше 14 порцій спиртних напоїв в тиждень. Наприклад це - 600 грам пива міцністю 4%, або шість келихів вина об'ємом 175 мл, або 14 стопок об'ємом 25 мл міцних, 40-градусних, напоїв.

Як повідомляв УНН, українська горілка Medoff увійшла в десятку найбільш продаваних алкогольних брендів світу.

Також нагадаємо, раніше вчені з США прийшли до висновку, що алкоголь може "маніпулювати пам'яттю" людини.

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