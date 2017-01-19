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Ученые назвали три вируса, которые могут привести к глобальной катастрофе

Ученые назвали три вируса, которые могут привести к глобальной катастрофе

Киев • УНН

 • 68873 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Мировое сообщество ученых подчеркнуло необходимость разработки вакцин против трех малоизвестных, но опасных вирусов. На это ученые попросили дополнительные средства у представителей экономического сообщества во время форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Ученые заявили, что после того как человечество продемонстрировало свою неспособность быстро противостоять лихорадке Эбола и вирусу Зика, появились новые угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе. Речь идет о вирусе Мерс, лихорадке Ласса и вирусе Нипах.

Мировое бизнес-сообщество и правительства разных стран уже выделили на разработку вакцин против этих болезней 460 млн долларов, однако во время Всемирного экономического форума в Давосе ученые попросили о дополнительных 500 млн долларах на борьбу с этими угрозами. Ученые подчеркивают необходимость быстрого реагирования на подобные вызовы, ведь в современном урбанистическом мире эпидемия может вспыхнуть в большом городе и распространиться очень быстро.

Справка УНН. Вирус Нипах (вирус Нипа) - вид вирусов, который вызывает тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Впервые вирус Нипах был обнаружен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров свиноводов в Малайзии. С тех пор было еще 12 вспышек болезни, все в Южной Азии.

Вирус Мерс - Ближневосточный Коронавирусный респираторный синдром. Клинический синдром инфекционного происхождения с преимущественным поражением органов дыхания, вызванный короновирусом. Впервые был зафиксирован в 2012 году - вирус был обнаружен у жителя Катара, который прибыл в Великобританию и там попал в больницу. С тех пор случаи заболевания были зафиксированы во многих странах. По данным состоянием на 2016 год из 1879 случаев заболевания 666 случаев закончились смертью больного.

Лихорадка Ласса - острая высококонтагиозная зоонозная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, тромбогеморрагическим синдромом, язвенным стоматитом, миокардитом, поражением органов дыхания, печени, почек, сосудистой и центральной нервной системы. Болезнь обнаружена в 1950-х годах. Некоторое время ее считали атипичным течением желтой лихорадки.

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