Учені назвали три віруси, які можуть призвести до глобальної катастрофи

Учені заявили, що після того як людство продемонструвало свою нездатність швидко протистояти лихоманці Ебола та вірусу Зіка, з’явилися нові загрози, які можуть спричинити глобальну катастрофу. Мова йде про вірус Мерс, лихоманку Ласса та вірус Ніпах.

Світова бізнес-спільнота та уряди різних країн вже виділили на розробку вакцин проти цих хвороб 460 млн доларів, однак під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі вчені попросили про додаткові 500 млн доларів на боротьбу з цими загрозами. Учені наголошують на необхідності швидкого реагування на подібні виклики, адже в сучасному урбаністичному світі епідемія може спалахнути у великому місті і розповсюдитися надзвичайно швидко.

Довідка УНН. Вірус Ніпах (вірус Ніпа) — вид вірусів, що викликає важку хворобу, для якої характерні запалення мозку (енцефаліт) або респіраторні захворювання. Вперше вірус Ніпах був виявлений в 1999 році під час спалаху хвороби серед фермерів-свинарів в Малайзії. З того часу було ще 12 спалахів хвороби, всі в Південній Азії.

Вірус Мерс — Близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром. Клінічний синдром інфекційного походження з переважним ураженням органів дихання, спричинений короновірусом. Вперше був зафіксований у 2012 році — вірус був виявлений у мешканця Катару, який прибув до Великої Британії і там потрапив до лікарні. З того часу випадки захворювання були зафіксовані у багатьох країнах. За даними станом на 2016 рік з 1879 випадків захворювання 666 випадків закінчилися смертю хворого.

Лихоманка Ласса — гостра висококонтагіозна зоонозна хвороба, яка характеризується гарячкою, тромбогеморагічним синдромом, виразковим стоматитом, міокардитом, ураженням органів дихання, печінки, нирок, судинної і центральної нервової системи. Хвороба виявлена у 1950-х роках. Деякий час її вважали атиповим перебігом жовтої гарячки.