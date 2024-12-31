Участники войны против Украины появятся в новогоднем российском "голубом огоньке"

рф использует новогодние праздники для милитаризации российского общества. На традиционное для россиян новогоднее телешоу "голубой огонек" впервые пригласили участников войны против Украины. Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

В новогоднем эфире центральных российских телеканалов покажут ряд офицеров, причастных к совершению военных преступлений в Украине. По имеющимся данным, подчиненные этих военных совершали преступления против гражданского населения в Киевской, Донецкой, Херсонской и других регионах, где велись боевые действия