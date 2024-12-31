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Участники войны против Украины появятся в новогоднем российском "голубом огоньке"

Участники войны против Украины появятся в новогоднем российском "голубом огоньке"

Киев  •  УНН

 • 13628 просмотра

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кремль впервые пригласил военных рф, причастных к военным преступлениям в Украине, на новогоднее телешоу. Среди приглашенных - участники боевых действий в Буче, Бахмуте и других городах Украины.

рф использует новогодние праздники для милитаризации российского общества. На традиционное для россиян новогоднее телешоу "голубой огонек" впервые пригласили участников войны против Украины. Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

В новогоднем эфире центральных российских телеканалов покажут ряд офицеров, причастных к совершению военных преступлений в Украине. По имеющимся данным, подчиненные этих военных совершали преступления против гражданского населения в Киевской, Донецкой, Херсонской и других регионах, где велись боевые действия

- сообщает ЦПД при СНБО.

В частности, среди военных, которые будут развлекать россиян в новогоднюю ночь, - кирилл лосунчуков, участник агрессии против Украины, о котором Центр рассказывал в рамках цикла публикаций "Военные преступники - новая элита россии". В списке участников "голубого огонька" также: лев макеев, сержант центра спецназначения "витязь", причастный к преступлениям в Буче; илхом петер, командир штурмового отряда 80-го танкового полка, который вел боевые действия в Бахмуте, Авдеевке, Попасной и в других населенных пунктах. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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