Учасники війни проти України з'являться у новорічному російському "голубому огоньку"

рф використовує новорічні свята для мілітаризації російського суспільства. На традиційне для росіян новорічне телешоу "голубой огоньок" вперше запросили учасників війни проти України. Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

У новорічному ефірі центральних російських телеканалів покажуть низку офіцерів, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні. За наявними даними, підлеглі цих військових здійснювали злочини проти цивільного населення на Київщині, Донеччині, Херсонщині та в інших регіонах, де велися бойові дії - повідомляє ЦПД при РНБО.

Зокрема, серед військових, які розважатимуть росіян у новорічну ніч, – кирило лосунчуков, учасник агресії проти України, про якого Центр розповідав у рамках циклу публікацій "Воєнні злочинці – нова еліта росії". У списку учасників "голубого огонька" також: лев макєєв, сержант центру спецпризначення "Витязь", причетний до злочинів у Бучі; ілхом петер, командир штурмового загону 80-го танкового полку, який вів бойові дії у Бахмуті, Авдіївці, Попасній та в інших населених пунктах.

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