Участники группы Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Краснодарские художники Лузинэ Джанян и Алексей Кнедляковский, в прошлые годы принимавшие участие в протестных акциях панк-группы Pussy Riot, получили в Швеции статус беженцев по политическим мотивам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на шведский телеканал DW i SVT.
Художник Алексей Кнедляковский 20 декабря 2016 года, в День работников органов безопасности, прикрепил деревянный крест к постаменту памятника Феликсу Дзержинскому в Краснодаре. За эту акцию под названием "Новый чекист", он получил в январе 2017 года 15 суток ареста.
Его жена, художница Лусинэ Джанян, преподававшая до этого момента девять лет в Краснодарском государственном университете культуры и искусств, в 2013 году не смогла продлить трудовой контракт с вузом. По словам Джанян, это решение было вызвано политическими причинами.
Поскольку, по словам супружеской пары, они не чувствовали себя в безопасности в России, то решили переехать в Стокгольм и обратились к шведским властям с просьбой предоставить политическое убежище.
По словам активистов, они опасались ареста в случае возвращения в Москву. Кроме того, по утверждению художников, они получали угрозы в свой адрес.
"Я очень счастлива, что мои дети смогут вырасти в безопасности, особенно если учесть, что сейчас происходит в России", - сказала Джанян, являющаяся матерью двоих детей, в интервью телеканалу SVT после оглашения решения суда.
Напомним, в Москве по дороге на церемонию вручения престижной премии задержали участницу Pussy Riot Веронику НИКУЛЬШИН.