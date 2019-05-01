Учасники групи Pussy Riot отримали політичний притулок в Швеції

Художник Олексій Кнедляковський 20 грудня 2016 року, в День працівників органів безпеки, прикріпив дерев'яний хрест до постаменту пам'ятника Феліксу Дзержинському в Краснодарі. За цю акцію під назвою "Новий чекіст", він отримав в січні 2017 року 15 діб арешту.

Його дружина, художниця Лусіне Джанян, яка викладала до цього моменту дев'ять років в Краснодарському державному університеті культури і мистецтв, в 2013 році не змогла продовжити трудовий контракт з вузом. За словами Джанян, це рішення було викликано політичними причинами.

Оскільки, за словами подружжя, вони не відчували себе в безпеці в Росії, то вирішили переїхати в Стокгольм і звернулися до шведських властей з проханням надати політичний притулок.

За словами активістів, вони побоювалися арешту в разі повернення в Москву. Крім того, за твердженням художників, вони отримували погрози на свою адресу.

"Я дуже щаслива, що мої діти зможуть вирости в безпеці, особливо якщо врахувати, що зараз відбувається в Росії", - сказала Джанян, що є матір'ю двох дітей, в інтерв'ю телеканалу SVT після оголошення рішення суду.

Нагадаємо, у Москві по дорозі на церемонію вручення престижної премії затримали учасницю Pussy Riot Вероніку Нікульшину.