Участникам захвата завода в Виннице сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Участникам массовых беспорядков на территории предприятия "Винницкий консервный завод" составлено и подписано сообщение о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
"Всем задержанным на месте происшествия лицам, среди которых трое несовершеннолетних, участвовавших в совершении вышеуказанного преступления, составлено и подписано сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины - то есть, активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, захватом зданий и сооружений, сопротивлением представителям власти с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, Винницкой местной прокуратурой подготовлено и направлено в суд ходатайство относительно подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без применения альтернативной меры пресечения в виде залога.
Следствие продолжается, принимаются меры к установлению других участников и организаторов совершения преступления.
Напомним, в Виннице правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода, во время силовой операции они задержали около 50 молодых людей.
Позже местная прокуратура открыла дело по факту массовых беспорядков. Участникам грозит наказание на срок от 5 до 8 лет.