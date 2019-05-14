Захоплення заводу у Вінниці: відкрито кримінальну справу

Так, у понеділок, 13 травня, після 20 години, до правоохоронців від громадян надійшло повідомлення щодо протиправних дій групи осіб у балаклавах та масках, які здійснили проникнення на територію колишнього Вінницького консервного заводу.

Правоохоронці встановили, що невідомі особи, застосовуючи фізичну силу та предмети, які використовували як зброю, витіснивши працівників охорони, пошкоджуючи майно, проникли на територію і захопили будівлю заводу, де забарикадувались.

При проведенні огляду території підприємства правоохоронці виявили та вилучили, серед іншого, димову шашку, балончик сльозоточивого газу "Терен", гільзи, металеві та дерев’яні бити.

У ході проведення слідчих дій, в порядку статті 208 КПК України, було затримано 53 учасника даних подій, особи яких встановлено.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України - організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях, та ч. 2 ст. 342 КК України – опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Зазначається, що усім затриманим буде повідомлено про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників та організаторів вказаних подій.

Нагадаємо, поліція у Вінниці затримала десятки молодиків при спробі захоплення заводу.