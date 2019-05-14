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Захват завода в Виннице: открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В Виннице местная прокуратура открыла дело по факту массовых беспорядков на территории бывшего предприятия "Винницкий консервный завод". Участникам грозит наказание на срок от 5 до 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Так, в понедельник, 13 мая, после 20 часов, в полицию от граждан поступило сообщение о противоправных действиях группы лиц в балаклавах и масках, которые осуществили проникновения на территорию бывшего Винницкого консервного завода.

Правоохранители установили, что неизвестные лица, применяя физическую силу и предметы, которые использовали в качестве оружия, вытеснив работников охраны, повреждая имущество, проникли на территорию и захватили здание завода, где забаррикадировались.

При проведении осмотра территории предприятия правоохранители обнаружили и изъяли, среди прочего, дымовую шашку, баллончик слезоточивого газа "Терен", гильзы, металлические и деревянные биты.

В ходе проведения следственных действий, в порядке статьи 208 УПК Украины, были задержаны 53 участника данных событий, лица которых установлено.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины - организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках, и ч. 2 ст. 342 УК Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

Отмечается, что всем задержанным будет сообщено о подозрении и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, принимаются меры к установлению и привлечению к ответственности других участников и организаторов указанных событий.

Напомним, полиция в Виннице задержала десятки молодых людей при попытке захвата завода.

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