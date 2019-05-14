Захват завода в Виннице: открыто уголовное производство

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Виннице местная прокуратура открыла дело по факту массовых беспорядков на территории бывшего предприятия "Винницкий консервный завод". Участникам грозит наказание на срок от 5 до 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.