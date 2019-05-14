Учасникам захоплення заводу у Вінниці повідомили про підозру

"Усім затриманим на місці події особам, серед яких троє неповнолітніх, що брали участь у вчиненні вищевказаного злочину, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України – тобто, активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, захопленням будівель та споруд, опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовувались як зброя", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Вінницькою місцевою прокуратурою підготовлено та скеровано до суду клопотання відносно підозрюваних про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Наразі слідство триває, вживаються заходи до встановлення інших учасників та організаторів вчинення злочину.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці припинили спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу, під час силової операції вони затримали близько 50 молодиків.

Пізніше місцева прокуратура відкрила справу за фактом масових заворушень. Учасникам загрожує покарання на строк від 5 до 8 років.