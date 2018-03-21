Зачинщикам стрельбы в ночном клубе в центре Киева объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Столичная прокуратура объявила подозрение четырем мужчинам, устроившим стрельбу в ночном клубе в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева объявлено о подозрении четырем мужчинам, которые устроили драку со стрельбой в столичном развлекательном заведении", - говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел 8 января 2018 года в ночном клубе, расположенном на улице Б.Васильковской в Киеве.
Установлено следствием, что подозреваемые вступили в конфликт с охраной развлекательного заведения, которая не пускала их в помещение клуба в нерабочее время. При этом один из злоумышленников угрожал охраннику ружьем. В дальнейшем указанные мужчины уехали в неизвестном направлении, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы лиц, которых вызвали себе на помощь. Выбив входную дверь клуба, участники инцидента проникли в помещение, совершили выстрел и начали драку с персоналом, нанеся телесные повреждения двум лицам.
По результатам предварительного расследования четырем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, 14 марта в Одессе пьяный водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.