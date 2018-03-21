Зачинщикам стрельбы в ночном клубе в центре Киева объявлено о подозрении

"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева объявлено о подозрении четырем мужчинам, которые устроили драку со стрельбой в столичном развлекательном заведении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел 8 января 2018 года в ночном клубе, расположенном на улице Б.Васильковской в ​​Киеве.

Установлено следствием, что подозреваемые вступили в конфликт с охраной развлекательного заведения, которая не пускала их в помещение клуба в нерабочее время. При этом один из злоумышленников угрожал охраннику ружьем. В дальнейшем указанные мужчины уехали в неизвестном направлении, а через некоторое время вернулись в сопровождении группы лиц, которых вызвали себе на помощь. Выбив входную дверь клуба, участники инцидента проникли в помещение, совершили выстрел и начали драку с персоналом, нанеся телесные повреждения двум лицам.

По результатам предварительного расследования четырем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, 14 марта в Одессе пьяный водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.