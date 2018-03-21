Учасникам стрілянини у нічному клубі в центрі Києва оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Столична прокуратура оголосила підозру чотирьом чоловікам, які вчинили стрілянину у нічному клубі у центрі Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокуратури міста Києва оголошено про підозру чотирьом чоловікам, які влаштували бійку зі стріляниною у столичному розважальному закладі”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інцидент стався 8 січня 2018 року у нічному клубі, розташованому на вулиці В.Васильківській у Києві.
Установлено слідством, підозрювані вступили у конфлікт з охороною розважального закладу, яка не пускала їх у приміщення клубу у неробочий час. При цьому один із зловмисників погрожував охоронцю рушницею. У подальшому вказані чоловіки поїхали в невідомому напрямку, а через деякий час повернулися у супроводженні групи осіб, яких викликали собі на допомогу. Вибивши вхідні двері клубу, учасники інциденту проникли у приміщення, здійснили постріл та почали бійку із персоналом, завдавши тілесні ушкодження двом особам.
За результатом досудового розслідування чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, 14 березня в Одесі п’яний водій автомобіля Toyota, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив стрілянину у повітря. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.