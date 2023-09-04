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Участникам Burning Man могут в понедельник разрешить покинуть фестиваль после ливня

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Прояснение неба над северо-западной частью Невады в США в понедельник может позволить тысячам людей покинуть фестиваль Burning Man, где они застряли на несколько дней после того, как проливной дождь обрушился на место проведения мероприятия в пустыне, со ссылкой на организаторов сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Улучшенный прогноз может также позволить традиционную кульминацию фестиваля: сожжение высокого деревянного чучела, которое дважды откладывалось из-за погоды.

Ожидается, что в понедельник погода в этом районе будет более сухой и теплой, но система низкого давления может привести к небольшим дождям с вечера понедельника до утра вторника, сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Организаторы мероприятия заявили в воскресенье, что грязь и дождь сделали непроходимой главную дорогу, ведущую к месту проведения фестиваля и обратно. Мероприятие проводится в Блэк-Рок-Сити, временном поселении, которое каждый год появляется посреди пустыни Блэк-Рок на северо-западе Невады. Были созданы альтернативные маршруты, которые могут быть доступны в понедельник, когда в 9 часов утра по местному времени (19:00 по Киеву) чиновники должны объявить, будет ли людям разрешено покинуть мероприятие.

Дополнение

Импровизированный город Блэк-Рок-Сити на фестивале Burning Man принимает более 70 000 человек каждый год и находится в трех часах езды от ближайшего аэропорта, который находится на расстоянии более 160 км в Рино. В этом году мероприятие началось 27 августа.

Власти также расследовали смерть одного участника, но заявили, что она не связана с погодой, отмечает издание.

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